Высланные британские дипломаты покинули посольство РФ в Москве

Три микроавтобуса с 23 дипломатами и их семьями покинули территорию посольства

Здание британского посольства в Москве покинули 23 британских дипломата с семьями. Об этом сообщает кремлевский ресурс РИА Новости.

Три микроавтобуса с дипломатами покинули территорию посольства.

Остальные работники посольства вышли во двор и проводили их аплодисментами. Во дворе было несколько десятков человек.

14 марта 2018 года Британия выслала 23 российских дипломата из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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