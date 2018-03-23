Высланные британские дипломаты покинули посольство РФ в Москве
Здание британского посольства в Москве покинули 23 британских дипломата с семьями. Об этом сообщает кремлевский ресурс РИА Новости.
Три микроавтобуса с дипломатами покинули территорию посольства.
Остальные работники посольства вышли во двор и проводили их аплодисментами. Во дворе было несколько десятков человек.
14 марта 2018 года Британия выслала 23 российских дипломата из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
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