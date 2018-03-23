Захват заложников во Франции: трое погибли, 16 ранены

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в результате захвата заложников в супермаркете французского города Треб погибли три человека и еще 16 получили ранения. Об этом заявил, передает Le Figaro.

Двух человек нападавший убил непосредственно во время нападения в супермаркете города Треб и еще одного утром - он выстрелил в голову мужчине в Каркассоне и забрал его автомобиль.

Макрон также сообщил, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Французский президент особо отметил смелость жандарма, который обменял себя на заложников в супермаркете.

"Он спас жизнь и честь своего оружия и своей страны, он в настоящее время борется со смертью, и наши мысли связаны с ним и его семьей", - добавил Макрон.

Сегодня, 23 марта, во французском городе Треб неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете и захватил там заложников. Злоумышленник назвал себя приверженцем террористической организации Исламское государство и требовал освободить из заключения Салаха Абдеслама - главного подозреваемого в организации терактов в Париже 13 ноября 2015 года. Во время штурма полицейские застрелили нападавшего.

Французские власти квалифицировали захват заложников в Требе как теракт.

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