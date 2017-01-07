Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж
07.01.2017, 16:00 (17 Фото)
Сегодня в центре Киева прошло рожденственское шествие. Несколько десятков человек прошли с рождественской звездой и дидухом через Крещатик, Майдан Независимости, Михайловскую площадь и Владимирский проезд к Софийской площади.
Участники шествия прошли через центр столицы под традиционные колядки.
После этого на Софиевской площади было совместное колядовании и рождественский концерт с участием фольклорных групп.
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