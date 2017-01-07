USD:  27.10  27.84   EUR:  28.30  29.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж

07.01.2017, 16:00 (17 Фото)
Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж
1 из 17
Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж Рождественское шествие прошло улицами Киева: фоторепортаж

Сегодня в центре Киева прошло рожденственское шествие. Несколько десятков человек прошли с рождественской звездой и дидухом через Крещатик, Майдан Независимости, Михайловскую площадь и Владимирский проезд к Софийской площади. 

Участники шествия прошли через центр столицы под традиционные колядки.

После этого на Софиевской площади было совместное колядовании и рождественский концерт с участием фольклорных групп.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
узнать больше
slovoidilo.ua
 