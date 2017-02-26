В Киеве и области разоблачили крупнейшую сеть борделей: фото

Правоохранители Киевщины задержали 15 участников преступной группировки, которые держали комплекс борделей в Киеве и области. Месячная выручка от функционирования этого противозаконного бизнеса достигала более 1,5 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

200 правоохранителей - сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киевской области, работники Броварской прокуратуры, Броварской полиции и бойцы полка полиции особого назначения - провели масштабную спецоперацию по ликвидации организованной преступной группировки, которая действовала на территории Киева и области.

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов сообщил, что координацию деятельности и общее руководство указанной преступной группировки осуществляли 15 человек. Они контролировали деятельность более 60 проституток, которые предоставляли услуги сексуального характера как в "притонах" с круглосуточной охраной, так и на выездных заказах. Среди задержанных - четыре диспетчера и семь водителей-телохранителей, которые доставляли проституток по адресам, обеспечивали их охрану и выполняли функцию инкассаторов.

Для получения прибыли и постоянного обновления клиентской базы к преступному бизнесу были привлечены лица, которые отвечали за разработку и функционирование интернет сайтов и распространение рекламных визиток.

Организаторы не обошли вниманием дисциплину внутри банды. Девушки, попадая "в руки" указанной преступной организации, находились под круглосуточным контролем. Кроме того, с целью поддержания дисциплины действовали беспрецедентные штрафные санкции как материального, так и физического характера за несоблюдение определенных правил. Например, пререкания с диспетчером-администратором штраф - 1 тыс. грн, не выход в рабочую смену - 2 тыс. грн, повторное возвращение на работу - 5 тыс. грн, изменение местонахождения без согласования с администратором - 2 тыс. грн, отказ от заказа - 1 тыс. грн.

По данным пресс-службы, полицейские одновременно провели 29 санкционированных обысков по месту жительства и размещения "притонов", откуда изъяли девять автомобилей, наркотическое средство каннабис, около $60 тыс., 6 тыс. евро, 400 фунтов стерлингов, 200 тыс. грн, банковские карточки, драгоценности, блокноты со списком клиентов и графиком дежурств девушек, диспетчеров, водителей, охранников.

Открыты производства по ч.2 ст.302 Уголовного кодекса Украины - создание или содержание мест разврата и сводничество, ч.3 ст.303 - сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией.

Фото: npu.gov.ua

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