Выставка новой военной техники на Крещатике: фоторепортаж

На Крещатике открылась выставка вооружения и военной техники "Міць нескорених" по случаю 26-й годовщины независимости Украины. В течение трех дней киевляне и гости столицы смогут увидеть около 70 образцов новой и модернизированной техники, большинство из них на следующей неделе будут отправлены в военные части на линии столкновения.

Как отметил министр обороны Степан Полторак, особого внимания на выставке заслуживают модернизированный танк Т-72 и Оплот, бронемашины Варта, Козак - особенно необходимые при передвижении диверсионно-разведывательных групп в зоне АТО, обновленные средства противовоздушной обороны, системы залпового огня с новой навигацией и приборами, которые дают возможность наиболее точно поражать противника.

Завтра, 24 августа, в 10:00 на Крещатике начнется военный парад, в котором примут участие ветераны и участники АТО, маршем пройдут военнослужащие стран-членов НАТО.



Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.