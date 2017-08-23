Выставка новой военной техники на Крещатике: фоторепортаж
На Крещатике открылась выставка вооружения и военной техники "Міць нескорених" по случаю 26-й годовщины независимости Украины. В течение трех дней киевляне и гости столицы смогут увидеть около 70 образцов новой и модернизированной техники, большинство из них на следующей неделе будут отправлены в военные части на линии столкновения.
Как отметил министр обороны Степан Полторак, особого внимания на выставке заслуживают модернизированный танк Т-72 и Оплот, бронемашины Варта, Козак - особенно необходимые при передвижении диверсионно-разведывательных групп в зоне АТО, обновленные средства противовоздушной обороны, системы залпового огня с новой навигацией и приборами, которые дают возможность наиболее точно поражать противника.
Завтра, 24 августа, в 10:00 на Крещатике начнется военный парад, в котором примут участие ветераны и участники АТО, маршем пройдут военнослужащие стран-членов НАТО.
Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net
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