Полиция оттеснила протестующих автомобилистов от Рады: фото

Полиция оттеснила участников акции за легализацию автомобилей на еврономерах от здания Верховной Рады и разобрала их конструкцию из шин, передает корреспондент LIGA.net.

Как отмечается, митингующие за удешевление растаможки автомобилей с еврономерами перед двухчасовым перерывом в работе Рады принесли на площадь перед зданием парламента шины и канистры. Полиция усилила охрану Рады.

Затем полицейские вышли за ограждение, оттеснили протестующих, разобрали конструкцию из шин и бочек и вернулись на исходную позицию под стенами парламента.

Акция автомобилистов продолжается.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада в ближайшие три месяца примет закон, запрещающий въезд незаконных автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.

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