Как киевляне на Крещение в прорубь прыгали: фоторепортаж

Многие киевляне сегодня решились окунуться в холодные воды Днепра по случаю православного праздника Крещения. Кто из религиозных побуждений, кто ради удачных фото и селфи для соцсетей, а кто-то решил проверить себя на прочность.

Традиционно для прихожан УПЦ КП ритуал освящения воды провел в Гидропарке патриарх Филарет. Для прихожан УПЦ КП на Оболонской набережной совершил обряд митрополит Онуфрий.

Считается, что на Крещение любая вода приобретает целебные свойства, поэтому многие окунались в воду, не дожидаясь освящения официальной церкви.

Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

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