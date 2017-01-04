В Нью-Йорке сошла с рельсов электричка: фото
04.01.2017, 18:25 (8 Фото)
По меньшей мере, 37 человек пострадали в результате схода с рельсов пригородной электрички в Бруклине (Нью-Йорк, США). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на городские власти.
Авария случилась на железной дороге Лонг-Айленда.
На данный момент характер травм, которые получили пассажиры, неизвестен.
Федеральная администрация железнодорожного транспорта США сообщила, что ее следователи отправились на место происшествия.
Как пишет издание, пассажиры поезда сообщают в соцсетях о панике, возникшей в результате аварии.
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