В Нью-Йорке сошла с рельсов электричка: фото

По меньшей мере, 37 человек пострадали в результате схода с рельсов пригородной электрички в Бруклине (Нью-Йорк, США). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на городские власти.

Авария случилась на железной дороге Лонг-Айленда.

На данный момент характер травм, которые получили пассажиры, неизвестен.

Федеральная администрация железнодорожного транспорта США сообщила, что ее следователи отправились на место происшествия.

Как пишет издание, пассажиры поезда сообщают в соцсетях о панике, возникшей в результате аварии.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.