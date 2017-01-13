Их там нет: в зоне АТО нашли обгоревший ранец военного РФ - фото
Оперативники Службы безопасности Украины во время зачистки "серой зоны" в районе Славного Марьинского района Донецкой области обнаружили очередные доказательства присутствия российских военных на территории Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Прорабатывая информацию о присутствии в "серой зоне" диверсионной группы террористов ДНР, правоохранители обнаружили на местности часть обгоревшего ранца десантника (с маркировкой ЗАО БШГК г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ-БШ 04 08). Ранец является элементом боевого снаряжения военнослужащих ВС РФ, о чем свидетельствует клеймо фабрики-производителя и цветовая гамма, используемая в российской армии", - говорится в сообщении.
Также сотрудники СБУ обнаружили короб с лентами и патронами калибра 7,62 мм общим количеством 200 единиц, две гранаты (Ф-1, РГД-5), противопехотную мину МОН-50 и индивидуальный перевязочный пакет.
11 января 2017 года сообщалось о том, что в Луганской области оперативники Нацполиции и СБУ обнаружили тайник с боеприпасами, заготовленный боевиками для осуществления теракта.
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