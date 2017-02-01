Военные передали жителям Авдеевки полевые кухни - штаб АТО

Украинские военные передали жителям Авдеевки полевые кухни. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины совместно с Донецкой областной военно-гражданской администрацией пытаются стабилизировать ситуацию в Авдеевке, которую почти непрерывно обстреливают боевики с 29 января.

Чтобы избежать гуманитарной катастрофы в городе, военные предоставили полевые кухни и организовали работу полевых пунктов питания.

В штабе АТО отметили, что военные наладили процесс поставки дров и готовы в любой момент развернуть дополнительные пункты обогрева, если возникнет такая необходимость.

Ситуация в Авдеевке остается сложной, подчеркнули в штабе.

"Вследствие обстрелов города российско-оккупационными войсками реактивными системами залпового огня БМ-21 Град есть повреждения жилого сектора и жертвы среди мирного населения. Повреждены линии электроснабжения. В городе частично нет света и связи. Проблемы с теплоснабжением", - сообщили в штабе.

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30 января 2017 года в результате обстрела российскими боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы. В Авадеевке объявлено чрезвычайное положение. Обстрелы тяжелой артиллерией россиян продолжаются по состоянию на утро 1 февраля.

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Фото: facebook.com/ato.news

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