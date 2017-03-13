В Кропивницком задержан пытавшийся взорвать многоэтажку мужчина
В Кропивницком правоохранители задержали мужчину, который пытался устроить взрыв бытового газа в многоэтажке. Об этом сообщают в пресс-службе Департамента патрульной полиции в Facebook.
По словам патрульных, инцидент произошел на улице Добровольского около 17:00 в пятницу, 10 марта. В квартире находился хозяин квартиры и его мать, но открывать двери они отказались. Правоохранители услышали в подъезде запах газа и, чтобы избежать его дальнейшей утечки, спасатели перекрыли газоснабжение дома.
"Учитывая все риски, которые угрожали жителям, патрульные решили не медлить, а попасть в квартиру через балконные двери второго этажа. Вместе со спасателями инспекторы вошли в помещение вовремя - 30-летний мужчина чиркал спичками возле газовой плиты. Правоохранители сразу задержали гражданина и передали медикам, которые имели соответствующие документы на его принудительное лечение", - сообщают в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере.
Фото: facebook.com/kroppolice
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