В Балаклее фиксируется один взрыв в 2-3 часа - Минобороны
В Балаклее, где в произошел пожар на артиллерийских складах с последующей детонацией боеприпасов, ситуация контролируемая, фиксируется один взрыв в 2-3 часа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
На этот момент выявлено более 700 взрывоопасных предметов без учета обломков и элементов боеприпасов.
"На эту минуту мы полностью завершили зачистку военного городка, административной территории арсенала и работаем по периметру", - сообщил заместитель начальника Центра разминирования ВСУ подполковник Игорь Маматов.
Ранее сообщалось, что Балаклея подключена к системе теплообеспечения, все 6 котельных города работают в обычном режиме. Началось подключение абонентов к системе газоснабжения.
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