Зафиксированы новые факты присутствия войск РФ в Донбассе: фото
Служба безопасности Украины задокументировала очередные факты, свидетельствующие о присутствии российских войск на востоке Украины. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр СБУ.
"В районе Зайцево Донецкой области, на территории, временно не подконтрольной Украине, разведывательная группа Вооруженных Сил Украины во время выполнения боевого задания нашла бронежилет, каску и выстрел к РПГ российского производства", - говорится в сообщении.
Установлено, что вещи принадлежат раненному во время боевого столкновения боевику. Последний бросил средства защиты во время бегства с места боя, отметили в СБУ.
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"Задокументированные факты будут добавлены к доказательствам агрессии РФ против Украины", - подчеркнули в спецслужбе.
25 марта 2017 года сообщалось, что в Зайцево сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием российского производства.
Фото: ssu.gov.ua
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