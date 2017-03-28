Зафиксированы новые факты присутствия войск РФ в Донбассе: фото

Служба безопасности Украины задокументировала очередные факты, свидетельствующие о присутствии российских войск на востоке Украины. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр СБУ.



"В районе Зайцево Донецкой области, на территории, временно не подконтрольной Украине, разведывательная группа Вооруженных Сил Украины во время выполнения боевого задания нашла бронежилет, каску и выстрел к РПГ российского производства", - говорится в сообщении.



Установлено, что вещи принадлежат раненному во время боевого столкновения боевику. Последний бросил средства защиты во время бегства с места боя, отметили в СБУ.

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"Задокументированные факты будут добавлены к доказательствам агрессии РФ против Украины", - подчеркнули в спецслужбе.

25 марта 2017 года сообщалось, что в Зайцево сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием российского производства.

Фото: ssu.gov.ua



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