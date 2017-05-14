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Обнародованы фото разрушенного дома в Авдеевке, где погибли люди

14.05.2017, 11:57 (4 Фото)
Обнародованы фото разрушенного дома в Авдеевке, где погибли люди Обнародованы фото разрушенного дома в Авдеевке, где погибли люди Обнародованы фото разрушенного дома в Авдеевке, где погибли люди Обнародованы фото разрушенного дома в Авдеевке, где погибли люди
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Обнародованы фото разрушенного дома в Авдеевке, где погибли люди Обнародованы фото разрушенного дома в Авдеевке, где погибли люди Обнародованы фото разрушенного дома в Авдеевке, где погибли люди Обнародованы фото разрушенного дома в Авдеевке, где погибли люди

Глава нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин опубликовал фото разрушенного дома в частном секторе Авдеевки после обстрела. Об этом он сообщил в Facebook.

"Авдеевка 13.05.17. Родители погибли, дети остались сиротами. Верю, наступит время, когда реализатор курятины (главарь боевиков террористической организации ДНР Александр Захарченко, - ред.) закончит свою жизнь в сортире. И это время для него наступит...", - написал Аброськин.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке. В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина. Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован. во дворе дома также находились две девочки 6 и 7 лет. Они не пострадали.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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