Обнародованы фото разрушенного дома в Авдеевке, где погибли люди
Глава нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин опубликовал фото разрушенного дома в частном секторе Авдеевки после обстрела. Об этом он сообщил в Facebook.
"Авдеевка 13.05.17. Родители погибли, дети остались сиротами. Верю, наступит время, когда реализатор курятины (главарь боевиков террористической организации ДНР Александр Захарченко, - ред.) закончит свою жизнь в сортире. И это время для него наступит...", - написал Аброськин.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке. В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина. Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован. во дворе дома также находились две девочки 6 и 7 лет. Они не пострадали.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:26
-
вчера
17:59
-
вчера
18:39
-
вчера
16:22
-
вчера
16:21
Материалы по теме
-
14.05.2017 13:46
-
14.05.2017 13:28
-
14.05.2017 13:18
-
14.05.2017 11:23
-
14.05.2017 11:18
Все материалы по теме: Война в Донбассе
- Жебривский: Вопрос опеки над детьми-сиротами в Авдеевке решен 13:46
- Хулигана со сцены Евровидения отправили в СИЗО - Аваков 12:38
- В районе Спартака боевики подорвались на мине - ГУР 11:18
- В Авдеевке восстановлено электричество - Жебривский 10:07
- СЦКК: Боевики вторые сутки обстреливают населенные пункты 09:21