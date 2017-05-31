В Харьковской области военкома подозревают во взятке $1 тыс: фото

В Харьковской области сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали по подозрению во взяточничестве руководителя одного из районных военных комиссариатов. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По версии правоохранителей, майор якобы требовал $1 тысячу от местного жителя за отсрочку от призыва на срочную военную службу.



Военкома задержали в рабочем кабинете "во время получения всей суммы взятки", утверждают в СБУ.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество).



30 мая 2017 года сообщалось, что в Закарпатской области правоохранители в ходе операции задержали по подозрению во взяточничестве мэра одного из городов и ряд местных чиновников.

Фото: ssu.gov.ua



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