USD:  26.16  26.41   EUR:  28.96  29.54  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Харьковской области военкома подозревают во взятке $1 тыс: фото

31.05.2017, 10:26 (5 Фото)
В Харьковской области военкома подозревают во взятке $1 тыс: фото В Харьковской области военкома подозревают во взятке $1 тыс: фото В Харьковской области военкома подозревают во взятке $1 тыс: фото В Харьковской области военкома подозревают во взятке $1 тыс: фото В Харьковской области военкома подозревают во взятке $1 тыс: фото
1 из 5
В Харьковской области военкома подозревают во взятке $1 тыс: фото В Харьковской области военкома подозревают во взятке $1 тыс: фото В Харьковской области военкома подозревают во взятке $1 тыс: фото В Харьковской области военкома подозревают во взятке $1 тыс: фото В Харьковской области военкома подозревают во взятке $1 тыс: фото

В Харьковской области сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали по подозрению во взяточничестве руководителя одного из районных военных комиссариатов. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

По версии правоохранителей, майор якобы требовал $1 тысячу от местного жителя за отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Военкома задержали в рабочем кабинете "во время получения всей суммы взятки", утверждают в СБУ.

Читайте также: В Черновицкой области на взятке задержан подполковник полиции

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество).

30 мая 2017 года сообщалось, что в Закарпатской области правоохранители в ходе операции задержали по подозрению во взяточничестве мэра одного из городов и ряд местных чиновников.

Фото: ssu.gov.ua

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Материалы по теме

Все материалы по теме: Люстрация и коррупция в Украине

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
 