В Харьковской области военкома подозревают во взятке $1 тыс: фото
В Харьковской области сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали по подозрению во взяточничестве руководителя одного из районных военных комиссариатов. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
По версии правоохранителей, майор якобы требовал $1 тысячу от местного жителя за отсрочку от призыва на срочную военную службу.
Военкома задержали в рабочем кабинете "во время получения всей суммы взятки", утверждают в СБУ.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество).
30 мая 2017 года сообщалось, что в Закарпатской области правоохранители в ходе операции задержали по подозрению во взяточничестве мэра одного из городов и ряд местных чиновников.
Фото: ssu.gov.ua
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