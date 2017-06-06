Обстрел боевиками Павлополя: опубликованы фото последствий

Боевики гибридной армии РФ вчера обстреляли из артиллерии село Павлополь Донецкой области, расположенное на линии разграничения. Вражеские снаряды разорвались на территории местной школы, сообщает пресс-служба областной полиции.



Обстрел произошел в понедельник вечером, 5 июня. По предварительной информации, прозвучало около 20 взрывов.



Под огонь террористов попала сельская школа, не работающая с октября 2015 года: повреждены стены, крыша, окна здания, обнаружены четыре воронки от разрыва снарядов. Также спасатели обезвредили один неразорвавшийся снаряд калибра 122 мм.



В Павлополе в настоящее время проживают 470 человек, в том числе 250 пенсионеров и 35 детей. В результате обстрела никто из мирных жителей не погиб и не пострадал.



В полиции добавили, что осколки снарядов повредили газопровод, однако газоснабжение было восстановлено собственными силами. Кроме того, в поселке повреждена линия электропередач и временно отсутствует водоснабжение, сейчас ведутся ремонтные работы.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 УК (теракт). Эвакуация жителей Павлополя не планируется, отметили в полиции.

Ранее сегодня, 6 июня, сообщалось, что в результате минометного обстрела боевиков около Крымского Луганской области поврежден газопровод, без газа остались более тысячи потребителей.

Фото: police.dn.ua



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