Обстрел боевиками Павлополя: опубликованы фото последствий
Боевики гибридной армии РФ вчера обстреляли из артиллерии село Павлополь Донецкой области, расположенное на линии разграничения. Вражеские снаряды разорвались на территории местной школы, сообщает пресс-служба областной полиции.
Обстрел произошел в понедельник вечером, 5 июня. По предварительной информации, прозвучало около 20 взрывов.
Под огонь террористов попала сельская школа, не работающая с октября 2015 года: повреждены стены, крыша, окна здания, обнаружены четыре воронки от разрыва снарядов. Также спасатели обезвредили один неразорвавшийся снаряд калибра 122 мм.
В Павлополе в настоящее время проживают 470 человек, в том числе 250 пенсионеров и 35 детей. В результате обстрела никто из мирных жителей не погиб и не пострадал.
В полиции добавили, что осколки снарядов повредили газопровод, однако газоснабжение было восстановлено собственными силами. Кроме того, в поселке повреждена линия электропередач и временно отсутствует водоснабжение, сейчас ведутся ремонтные работы.
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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 УК (теракт). Эвакуация жителей Павлополя не планируется, отметили в полиции.
Ранее сегодня, 6 июня, сообщалось, что в результате минометного обстрела боевиков около Крымского Луганской области поврежден газопровод, без газа остались более тысячи потребителей.
Фото: police.dn.ua
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