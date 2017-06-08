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Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения

08.06.2017, 21:33 (17 Фото)
Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения
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Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения Боевики обстреляли поселок Сартана: есть разрушения

Боевики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии поселок Сартана под Мариуполем Донецкой области. Есть разрушения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Согласно сообщению, обстрел начался в 18.05 и продолжался полчаса. Под огонь попали окраины поселка. Есть разрушения, повреждены сельскохозяйственную технику.

В полиции уточнили, что разрушено здание аграрного предприятия, повреждено 8 гражданских автомобилей, сельскохозяйственная техника, газовая труба. Информация о пострадавших не поступала.

По тревоге поднят личный состав Кальмиусского отделения полиции. Создано 8 следственно-оперативных групп, которые обследуют территорию и документируют разрушения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) УК.

Ранее сегодня боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранена женщина. 

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