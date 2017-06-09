Как десантники провели тактические учения: фоторепортаж

В течение двух дней в нескольких регионах прошли тактические учения с боевой стрельбой десантников батальонной тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады ВДВ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По сценарию первого этапа учений, который проходил в Житомирской области, десантники отрабатывали рейдовые и ударно-розыскные действия, уничтожение выявленных позиций и наступающих сил условного противника.

"Огневое поражение противника осуществлялось силами артиллерии, танкового подразделения, минометных и мобильных зенитных расчетов. На маршруте выдвижения при ведении рейдовых действий, десантники отрабатывали проработку проходов в минно-взрывных заграждениях, а также уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника", - отметили в пресс-службе.

При обнаружении значительных вражеских сил в действие вступала авиация Воздушных Сил и боевые вертолеты армейской авиации Сухопутных войск.

Перемещение десантного подразделения в различные полигоны осуществлялось комбинированным способом.

Следующий этап тактических учений, который проходил на Ровенской области, пехотинцы во взаимодействии с подразделениями армейской авиации совершенствовали ведения десантно-штурмовых действий.

"В частности, после нанесения огневого удара вертолетов поддержки пехоты Ми-24, штурмовые группы с помощью системы Адаптер-М1 осуществляли беспарашютные десантирования с транспортных вертолетов. Далее, уничтожив вражеские силы, армейская авиация доставляла десантников в другие районы выполнения боевых задач", - сказали в пресс-службе.

Там они отрабатывали действия в различных ситуациях, которые могут возникнуть на поле боя.

"А это - оказание первой медицинской помощи раненым, их эвакуация", - уточнили в пресс-службе.

"Десантники в очередной раз доказали, что готовы действовать слаженно и грамотно в различных сложных и нестандартных ситуациях, выполнить все поставленные задачи", - отметил командующий ВДВ ВСУ Михаил Забродский.

На заключительном этапе тактических учений была запланирована отработка действий тактического воздушного десанта.

Читайте также: Как проходят учения снайперов на полигоне в Рени: видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.