Как десантники провели тактические учения: фоторепортаж
В течение двух дней в нескольких регионах прошли тактические учения с боевой стрельбой десантников батальонной тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады ВДВ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По сценарию первого этапа учений, который проходил в Житомирской области, десантники отрабатывали рейдовые и ударно-розыскные действия, уничтожение выявленных позиций и наступающих сил условного противника.
"Огневое поражение противника осуществлялось силами артиллерии, танкового подразделения, минометных и мобильных зенитных расчетов. На маршруте выдвижения при ведении рейдовых действий, десантники отрабатывали проработку проходов в минно-взрывных заграждениях, а также уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника", - отметили в пресс-службе.
При обнаружении значительных вражеских сил в действие вступала авиация Воздушных Сил и боевые вертолеты армейской авиации Сухопутных войск.
Перемещение десантного подразделения в различные полигоны осуществлялось комбинированным способом.
Следующий этап тактических учений, который проходил на Ровенской области, пехотинцы во взаимодействии с подразделениями армейской авиации совершенствовали ведения десантно-штурмовых действий.
"В частности, после нанесения огневого удара вертолетов поддержки пехоты Ми-24, штурмовые группы с помощью системы Адаптер-М1 осуществляли беспарашютные десантирования с транспортных вертолетов. Далее, уничтожив вражеские силы, армейская авиация доставляла десантников в другие районы выполнения боевых задач", - сказали в пресс-службе.
Там они отрабатывали действия в различных ситуациях, которые могут возникнуть на поле боя.
"А это - оказание первой медицинской помощи раненым, их эвакуация", - уточнили в пресс-службе.
"Десантники в очередной раз доказали, что готовы действовать слаженно и грамотно в различных сложных и нестандартных ситуациях, выполнить все поставленные задачи", - отметил командующий ВДВ ВСУ Михаил Забродский.
На заключительном этапе тактических учений была запланирована отработка действий тактического воздушного десанта.
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