Боевики обстреляли два поселка в Донецкой области: фото
Боевики обстреляли поселки Ольгинка и Графское Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.
В поселке Ольгинка под огнем террористов оказалась улица Центральная. Обстрел продолжался с 02:00 до 04:00. Люди всю ночь провели в подвалах. В результате обстрела повреждены 12 домов, а также подстанция, вследствие чего 140 домов остались без света.
Кроме того, около 05:00 боевики открыли огонь по поселку Графское.
Снаряд упал возле общежития колледжа.
По фактам обстрелов населенных пунктов боевиками открыты уголовные производства по ст. 258 - террористический акт Уголовного кодекса.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Боевики за минувшие сутки, 11 июня, 67 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих в Донбассе, неоднократно применяя артиллерию, которая, согласно минским соглашениям, должна быть отведена от линии соприкосновения. В результате боевых действий двое военных погибли, еще четверо получили ранения и боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Фото: dn.npu.gov.ua
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