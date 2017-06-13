В Одессе разоблачили финансировавший боевиков конвертцентр: фото

В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационого центра, который финансировал вооруженные формирования террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Через этот конвертационный центр в течение 2016-2017 годов "отмывались" деньги местных коммерческих структур.

Правоохранители установили, что организаторы центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 50 млн грн.

"Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР", - сообщили в пресс-службе.

Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более $400 тыс, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, и соответствующую компьютерную технику.

В настоящее время наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины - финансирование терроризма.

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С начала войны России против Украины в Донбассе погибли более 10 тысяч человек, из них 2777 - мирные жители, были ранены 23 тысячи 966 человек.

Фото: ssu.gov.ua

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