В Украине успешно испытали беспилотник ударного действия: фото
Сегодня, 14 сентября, в Украине провели испытания беспилотника ударного действия на полигоне Гончаровское Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Разведывательно-ударный комплекс Сокол, который мы сегодня опробовали, состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия", - отметил секретарь СНБО Александр Турчинов.
Он добавил, что испытания проходили в чрезвычайно сложных метеоусловиях, так как порывы ветра достигали 14-17 м/с. "Несмотря на эти проблемы, практически все задачи, которые были поставлены, - выполнены, цели - поражены", - отметил Турчинов.
В СНБО рассказали, что беспилотник создавался на украинском предприятии "Чезара" с привлечением польских партнеров.
По словам Турчинова, в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БПЛА "значительно большей дальности применения и с мощными боевыми характеристиками".
Смотрите также: Волонтеры разработали для ВСУ уникальный беспилотник: видео
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:22
-
вчера
09:27
-
16:04
-
15:04
-
14:34
Материалы по теме
-
14.09.2017 16:45
-
14.09.2017 16:27
-
14.09.2017 15:38
-
14.09.2017 15:35
-
14.09.2017 14:41
Все материалы по теме: Война в Донбассе
- В Винницкой области агроном погиб, попав под винт вертолета 16:24
- Похищенного в Крыму Параламова жестоко пытали - адвокат 15:38
- В Луганской области под мостом нашли артснаряды: фото 15:35
- В Конотопе изъят алкоголь из автоомывателя стекла на 7 млн грн 14:30
- В Волынской области обрушилась шахта: погиб мужчина 12:40