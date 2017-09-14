В Украине успешно испытали беспилотник ударного действия: фото

Сегодня, 14 сентября, в Украине провели испытания беспилотника ударного действия на полигоне Гончаровское Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Разведывательно-ударный комплекс Сокол, который мы сегодня опробовали, состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия", - отметил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он добавил, что испытания проходили в чрезвычайно сложных метеоусловиях, так как порывы ветра достигали 14-17 м/с. "Несмотря на эти проблемы, практически все задачи, которые были поставлены, - выполнены, цели - поражены", - отметил Турчинов.

В СНБО рассказали, что беспилотник создавался на украинском предприятии "Чезара" с привлечением польских партнеров.

По словам Турчинова, в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БПЛА "значительно большей дальности применения и с мощными боевыми характеристиками".

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