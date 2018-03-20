В Луганской области грузовик влетел в ж/д локомотив: фото
На железнодорожном переезде в районе пгт Троицкое в 12:40 произошло столкновение автомобиля КАМАЗ с прицепом с локомотивом пригородного сообщения "Станица-Луганская - Лантратовка". Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.
По словам спикера ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяны Погукай, в результате аварии погибших и пострадавших нет.
Сотрудники следственно-оперативной группы Троицкого отдела полиции на месте ДТП установили, что 38-летний водитель грузовика на железном переезде, который не оборудован шлагбаумом, но имеет световую и звуковую сигнализацию, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на пути, где в то время двигался локомотив.
Данный факт зарегистрирован. Полиция выясняет, почему водитель КАМАЗа на железнодорожном переезде не остановился на запрещающий сигнал светофора.
Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО блокировали поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации ЛНР.
Фото: lg.npu.gov.ua
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