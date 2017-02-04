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В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото

04.02.2017, 15:30 (9 Фото)
В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото
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В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото В Сартане в результате обстрела разрушено кладбище: фото

В результате обстрела Сартаны пострадало местное кладбище. Об этом сообщил начальник управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

"Под огнем боевиков вновь оказались семьи, у которых были убиты - расстреляны родственники в 2015 году. Досталось от оккупантов и ушедшим из мирской жизни - разрушено кладбище", - написал Аброськин.

Ранее он сообщил, что в Сартане повреждены 30 домов. Зафиксировано два прямых попадания, в одном из домов была семья с тремя детьми. Никто не пострадал, убита собака. 

Вечером 3 февраля боевики выпустили по Сартане 40 снарядов из БМ-21 Град.

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