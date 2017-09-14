Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017
Украинские морские пехотинцы совместно с морской авиацией ВСУ успешно завершили участие в многонациональных учения Agile spirit-2017, сообщает пресс-служба Минобороны.
Учения продолжались с 3 по 13 сентября в Грузии. Украинские подразделения уже вернулись на места своей постоянной дислокации.
Во время Agile spirit-2017 морпехи отрабатывали действия в составе многонационального батальона. Подразделения вели оборонные, штурмовые и наступательные действия с привлечением артиллерии и авиации. Особенность учений, как отмечается, заключалась в проведении прыжков с парашютами в горной местности.
Как сообщалось ранее, сегодня в Беларуси начинаются совместные российско-белорусские военные учения Запад-2017.
Фото: пресс-служба Минобороны
Читайте также: ВСУ вошли в топ-30 лучших армий мира по версии Global Firepower
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:22
-
вчера
09:27
-
16:04
-
15:04
-
14:34
- Война России против Украины: последние события в Донбассе 16:45
- Полиция во Львове зачитала Сакварелидзе подозрение 16:42
- Литва: Запад не должен позволить Путину выиграть битву в Украине 16:27
- В квартире участника событий в Шегинях нашли оружие - полиция 15:36
- Минобразования разработает закон об образовании для взрослых 15:26