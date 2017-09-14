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Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017

14.09.2017, 16:01 (9 Фото)
Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017 Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017 Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017 Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017 Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017 Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017 Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017 Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017 Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017
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Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017 Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017 Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017 Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017 Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017 Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017 Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017 Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017 Украинские морпехи и авиаторы завершили учения Agile spirit-2017

Украинские морские пехотинцы совместно с морской авиацией ВСУ успешно завершили участие в многонациональных учения Agile spirit-2017, сообщает пресс-служба Минобороны.

Учения продолжались с 3 по 13 сентября в Грузии. Украинские подразделения уже вернулись на места своей постоянной дислокации.

Во время Agile spirit-2017 морпехи отрабатывали действия в составе многонационального батальона. Подразделения вели оборонные, штурмовые и наступательные действия с привлечением артиллерии и авиации. Особенность учений, как отмечается, заключалась в проведении прыжков с парашютами в горной местности.

Как сообщалось ранее, сегодня в Беларуси начинаются совместные российско-белорусские военные учения Запад-2017.

Фото: пресс-служба Минобороны

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