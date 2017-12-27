В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото
Несколько сотен человек собрались в аэропорту Борисполь, чтобы встретить освобожденных сегодня в Донбассе заложников. По словам корреспондента LIGA.net, их прилет ожидается через час-полтора.
Как сообщалось, в ходе сегодняшнего масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.
В обмене не участвовали граждане России или других стран.
Освобожденных украинцев должны на вертолетах переправить в Харьков, откуда на самолетах они будут доставлены в Борисполь.
Читайте также: Тема дня. Не "всех на всех", но самый масштабный обмен заложников
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:50
-
вчера
17:45
-
вчера
17:16
-
вчера
17:10
-
вчера
17:07
Материалы по теме
-
28.12.2017 03:15
-
28.12.2017 03:11
-
28.12.2017 01:42
-
27.12.2017 23:18
-
27.12.2017 22:57
Все материалы по теме: Война в Донбассе
- Через админграницу с Крымом не пропустили украинских таксистов 03:45
- Война России против Украины: последние события в Донбассе 03:11
- Меркель и Макрон призвали к освобождению всех заложников 00:02
- СМИ опубликовали список освобожденных украинских заложников 23:18
- Берлин: Обмен заложников - это важный шаг в выполнении Минска 22:57