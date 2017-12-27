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В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото

27.12.2017, 21:41 (9 Фото)
В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото
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В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото В Борисполе встречают освобожденных заложников: фото

Несколько сотен человек собрались в аэропорту Борисполь, чтобы встретить освобожденных сегодня в Донбассе заложников. По словам корреспондента LIGA.net, их прилет ожидается через час-полтора.  

Как сообщалось, в ходе сегодняшнего масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.

В обмене не участвовали граждане России или других стран.

Освобожденных украинцев должны на вертолетах переправить в Харьков, откуда на самолетах они будут доставлены в Борисполь.

Читайте также: Тема дня. Не "всех на всех", но самый масштабный обмен заложников

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