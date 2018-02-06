Как проходят учения десантников в Донбассе: фоторепортаж
В Донбассе военнослужащие одного из подразделений отдельной десантно-штурмовой бригады проводят учения по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Десантники совершенствуют профессиональные навыки в рамках тактико-специальной подготовки, учатся различным видам боя, оттачивают действия в экстремальных ситуациях.
"Обязательными элементами учений является огневая, тактическая, техническая подготовки, тактическая медицина. На базе командно-штабных машин десантники быстро разворачивают пункт управления, с помощью новейших систем обеспечивают связь в радио и спутниковых сетях, охраняют пункты управления, сопровождают колонны техники", - отметили в пресс-службе.
"Этот новое сформированное подразделение создано по образцам армий стран-членов НАТО. Он вобрал в себя разные направления боевой подготовки и видов обеспечения. Военнослужащие этого подразделения - молодые и энергичные ребята, которые как единый механизм выполняют поставленные перед ними задачи", - сказал командир подразделения.
30 сентября 2017 года на юге Украины прошли бригадные тактические учения одной из танковых бригад.
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