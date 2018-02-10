Украинские миротворцы завершили 14-летнюю миссию в Либерии: фото
Украинские миротворцы завершили участие в миссии ООН в Либерии, которая длилась 14 лет и стала одной из самых длительных миротворческих миссий Вооруженных Сил Украины. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"Украинский 56-й отдельный вертолетный отряд миссии ООН в Либерии, выполнявший задачи в этой африканской стране с января 2004 года, возвращается домой. В соответствии с резолюцией Совбеза ООН, в апреле этого года завершается действие мандата миссии ООН в Либерии, поэтому все военные и полицейские подразделения будут выведены из страны", - говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что 24 января 2018 года украинский экипаж вертолета Ми-8 выполнил последний полет над либерийской столицей Монровией.
Как отмечают в военном ведомстве, 14 лет украинские авиаторы в Либерии обеспечивали сопровождение наземных колонн, занимались транспортными и пассажирскими перевозками, патрулировали границы с воздуха, проводили медицинскую эвакуацию и поисково-спасательные операции.
"Украинские ударные и военно-транспортные вертолеты всегда расценивались ООН как важный фактор мирного урегулирования и восстановления стабильности в Республике Либерия. Это неоднократно отмечали как военное, так и политическое руководство миссии ООН в этой стране", - говорится в сообщении.
В Генштабе напомнили, что в 2004 году Украина направила в Либерию 260 воинов-миротворцев и 14 вертолетов - шесть Ми-24 и восемь Ми-8. Позже численность отряда увеличили до 301 миротворца.
Кроме того, в 2010-м авиагруппа Ми-24 из состава 56-го отдельного вертолетного отряда была направлена в соседний Кот-д'Ивуар, где после объявления второго тура президентских выборов разгорелся внутриполитический кризис. В рамках этой миссии украинские вертолеты выполнили несколько боевых заданий.
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В самой Либерии в октябре-ноябре 2011 года наблюдалась неспокойная обстановка из-за парламентских и президентских выборов. Силы ООН были приведены в повышенную боеготовность, а украинский вертолетный отряд начал патрулирование в небе Монровии и вдоль ключевых автодорог.
Также украинские миротворцы единственными в Либерии выполняли поисково-спасательные задачи. За время миссии военнослужащие спасли шесть местных жителей.
По состоянию на 2018 год в Либерии оставались три украинских военно-транспортных вертолета Ми-8 и 105 миротворцев.
"За 14 лет миротворческой миссии состоялось 23 ротации нашего контингента. За это время экипажи совершили более 55 тысяч вылетов, проведя в африканском небе почти 60 тысяч часов. В целом, более 5,5 тысяч военных прошли службу в 56-м отдельном вертолетном отряде", - сообщили в Генштабе.
В июне 2016 года тогдашний генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил об успешном завершении миротворческой операции в Либерии.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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