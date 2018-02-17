Ультраправые ворвались в здание Россотрудничества в Киеве: видео

Активисты ультраправых организаций ворвались в здание представительства российского Федерального агентства по делам СНГ Россотрудничество, расписали стены антироссийскими лозунгами и сожгли флаг РФ. Видео акции опубликовано на странице организации С14 в Facebook.

"Активисты С14, ПС, Традиция и порядок и других националистических организаций пришли к "Россотрудничеству", - сказано в одном из сообщений.

Активисты выломали дверь в ограждении здания Россотрудничества. Затем они прошлись по комнатам в помещении и расписали стены лозунгами "Смерть России", "Прочь ФСБ", "Свободу Сенцову" и проч. В своем выступлении перед прессой лидер С14 Евгений Карась заявил, что в Россотрудничестве работают агенты ФСБ, и вообще сама российская организация действует в Украине незаконно.

На место события прибыли сотрудники полиции. Также там находился народный депутат Андрей Лозовой.

Через некоторое время прибыл руководитель представительства Россотрудничества Константин Воробьев. Он заявил, что действия активистов являются незаконными, после чего между сторонами произошла словесная перепалка.

На улице перед входом в здание ультраправые сожгли флаг РФ, который они взяли в одном из кабинетов.

Столичная полиция ситуацию пока не комментировала.

Позже в комментарии корреспонденту LIGA.net в пресс-службе полиции Киева сказали, что полиция получила сообщение о том, что неизвестные проникли в здание представительства Россотрудничества и оставили на стенах надписи. На место выезжала оперативная группа. В результате события никто не пострадал, также никто не был задержан. Сообщение об инциденте зарегистрировано в журнале единого реестра заявлений и сообщений.

"Устанавливаются обстоятельства события и принимаются меры для привлечения к ответственности лиц, которые совершили данное правонарушение", - сказали в пресс-службе. После этого будет принято решение об открытии уголовного производства.

Россотрудничество подчинено МИД России, российское государство выделяет ведомству крупные суммы денег, в том числе, на улучшение образа РФ за рубежом.

В мае 2016 годжа неизвестные забросали дымовыми шашками территорию представительства организации в Киеве.

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