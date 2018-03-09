Грицак сообщил, какой арсенал оружия везли для терактов в Киеве

Во время проведения операции по задержанию руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана из его автомобиля был изъят большой арсенал оружия. Перечень этого оружия во время брифинга озвучил глава СБУ Василий Грицак.

Изъяты были пять автоматов Калашникова АК-74, три автомата Калашникова АКС-74У, один автомат Калашникова АК-47, два ручных пулемета Калашникова, два 9-мм пистолета Макарова с магазинами российского производства, четыре устройства для бесшумной стрельбы.

Кроме этого, изъяты были 46 120-мм мин, шесть противотанковых мин осколочного действия МОН-50 производства РФ, шесть 82-мм мин для противотанкового гранатомета РПГ-7В, 12 пороховых вышибных зарядов к пострелам ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, два противотанковых гранатомета РПГ-22, шесть пострелов к противотанковому гранатомету РПГ-7, 20 гранат Ф-1, 20 запалов к ним, 20 гранат РГД-5 и 20 запалов к ним, 28 гранат для подствольного гранатомета ВОГ-25.

Изъят также "предмет, похожий на самодельную минометную мину, диаметром 57-мм, массой 2,6 кг", - добавил Грицак. Были найдены более 6 тыс патронов разных калибров и около 20 магазинов.

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8 марта Рубан был задержан на одном из КПВВ в Донбассе, когда возвращался с оккупированной территории.

Сегодня Шевченковский районный суд Киева отправил его под арест на 60 суток без права залога. В СБУ считают, что в подготовке терактов в Киеве не обошлось без "кураторов из Москвы".

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Фото: ssu.gov.ua

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