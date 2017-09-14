Кратеры, сухой лед, пыльные вихри на Марсе: яркие фото от NASA
14.09.2017, 09:54 (12 Фото)
Зонд Mars Reconnaissance Orbiter за многолетнюю миссию сделал множество фотографий Марса с орбиты. Некоторые снимки из опубликованного на сайте космического агентства NASA архива весьма красочные.
MRO изучает наличие воды на Красной планете.
Орбитальный аппарат делает крупномасштабные фотографии марсианской поверхности, анализирует минералы, ищет подземную воду, отслеживает, сколько пыли и воды распределяется в атмосфере, а также мониторит погодные условия.
Фото: mars.nasa.gov
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