Конкурс научных фотографий: работы победителей

Объявлены победители украинского Конкурса научных фотографий-2017, который является частью международного конкурса Wiki Science Competition. В нем приняли участие 120 конкурсантов, загрузившие 1035 изображений.

Как сообщается на сайте Викимедия Украина, ученые из разных отраслей оценивали работы участников в семи номинациях: "Нефотографические изображения", "Астрономия", "Коллажи", "Микроскопия", "Люди в науке", "Живые организмы" и "Общая категория". Призовыми также являются второе и третье места в каждой категории.



Целью конкурса является пополнение Википедии качественными изображениями - иллюстрациями статей из разных областей наук: от археологии до астрофизики. В Украине конкурс проводится в третий раз. Всего в 2017 году национальные конкурсы в рамках Wiki Science Competition прошли в 66 странах.

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