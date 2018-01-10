Красота с высоты птичьего полета: лучшие фото с Dronestagram

Объявлены победители четвертого ежегодного международного конкурса фотографий, сделанных при помощи дрона - International Drone Photography Contest.

Как сообщает Dronestagram, на конкурс были поданы тысячи снимков со всего мира, как от профессиональных фотографов, так и от любителей.

Победители определялись экспертами в трех категориях - "Природа", "Люди" и урбанистическая фотография - по таким критериям как творческий подход и качество изображения. Также в этом году добавилась специальная категория - "Творчество".

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