Красота с высоты птичьего полета: лучшие фото с Dronestagram
10.01.2018, 20:17 (12 Фото)
Объявлены победители четвертого ежегодного международного конкурса фотографий, сделанных при помощи дрона - International Drone Photography Contest.
Как сообщает Dronestagram, на конкурс были поданы тысячи снимков со всего мира, как от профессиональных фотографов, так и от любителей.
Победители определялись экспертами в трех категориях - "Природа", "Люди" и урбанистическая фотография - по таким критериям как творческий подход и качество изображения. Также в этом году добавилась специальная категория - "Творчество".
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