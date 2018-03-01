Застрявшие в снегу: спасатели вытащили из сугробов более 400 авто

Более 430 автомобилей, застрявших в результате сильных снегопадов на автодорогах, пришлось буксировать спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 13:00 1 марта, снегопад продолжается в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях и городе Киеве. Небольшой снег идет в Винницкой, Донецкой, Киевской, Луганской, Полтавской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областях.

В Николаевской и Харьковской областях скорость ветра местами достигает 20 м/с.

Закрыты аэропорты в городах Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы. В Киеве и шести областных центрах действуют ограничения на въезд большегрузного транспорта, затруднено движение на дорогах государственного значения.



На протяжении прошедших суток подразделения ГСЧС помогли отбуксировать более 430 автомобилей, в которых находились 700 человек.

Бригады облэнерго продолжают ремонт систем электроснабжения в 164 населенных пунктах в шести областях.

В течение сегодняшнего дня еще ожидается сильный снег в Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях. По прогнозам, до конца суток циклон должен выйти за пределы Украины.

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Фото: пресс-служба ГСЧС



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