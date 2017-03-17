Представлена новая форма футбольной сборной Украины: фото

Федерация футбола Украины подписала контракт с техническим партнером компанией Joma. Именно эта испанская компания будет одевать национальную команду страны, передает FootBoom.

Сейчас бренд Joma представлен более чем в 100 странах. В Украине данная испанская компания уже сотрудничает с "Олимпиком", "Волынью" и "Карпатами".

Во время подписания соглашения была представлена новая форма национальной команды, в которой украинцы сыграют 24 марта с Хорватией.

"Новый партнер обеспечит качественной экипировкой индивидуального дизайна сборные всех возрастов. Кроме того каждый год Joma будет выделять 17 000 мячей на нужды детско-юношеского футбола. Контракт рассчитан на четыре года", - сказал президент ФФУ Андрей Павелко.

Ранее сборная играла в экипировке от Adidas.

Фото: footboom.com

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