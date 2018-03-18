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В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото

18.03.2018, 15:59 (11 Фото)
В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото
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В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото В Пхёнчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018: фото

Сегодня, 18 марта, в южнокорейском Пхёнчхане состоялась церемония закрытия зимних Паралимпийских игр-2018. Паралимпийский флаг был торжественно передан Пекину, где пройдут следующие игры.

Как сообщалось ранее, украинская сборная в итоговом медальном зачете заняла 6-е место, получив 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Фото: Twitter @pyeongchang2018

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