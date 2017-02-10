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На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото

10.02.2017, 09:36 (8 Фото)
На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото
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На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото

На индонезийском курортном острове Бали в результате схода трех оползней, вызванных проливными дождями, погибли 12 человек, есть раненые. Об этом со ссылкой на власти Индонезии сообщает Reuters.

Трагедия произошла в четверг вечером, 9 февраля 2017 года. Стихия разрушила дома в трех деревнях, расположенных на склонах вулкана Батур. Среди погибших - годовалый мальчик.

Как сообщают власти, все пострадавшие эвакуированы, раненые госпитализированы.

Отмечается, что в пятницу, 10 февраля, на Бали выпадет еще больше осадков, не утихнут дожди и на выходных. В связи с этим угроза новых оползней сохраняется.

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21 января 2017 года сообщалось, что в Китае по меньшей мере два человека погибли в результате схождения оползня на отель.

Фото: EPA

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