На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото
На индонезийском курортном острове Бали в результате схода трех оползней, вызванных проливными дождями, погибли 12 человек, есть раненые. Об этом со ссылкой на власти Индонезии сообщает Reuters.
Трагедия произошла в четверг вечером, 9 февраля 2017 года. Стихия разрушила дома в трех деревнях, расположенных на склонах вулкана Батур. Среди погибших - годовалый мальчик.
Как сообщают власти, все пострадавшие эвакуированы, раненые госпитализированы.
Отмечается, что в пятницу, 10 февраля, на Бали выпадет еще больше осадков, не утихнут дожди и на выходных. В связи с этим угроза новых оползней сохраняется.
Читайте также: В Пакистане произошло землетрясение силой 6,3 балла
21 января 2017 года сообщалось, что в Китае по меньшей мере два человека погибли в результате схождения оползня на отель.
Фото: EPA
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:00
-
10:05
-
09:18
-
08:52
-
09:01
- Из Душанбе в Ташкент вылетел первый за 25 лет самолет 10:49
- Скончался один из разработчиков метода МРТ Питер Мэнсфилд 10:29
- Президент Эстонии: РФ пытается всех настроить друг против друга 10:29
- Генерал США обвинил Россию в поддержке боевиков Талибана 09:56
- У Трампа обсуждали санкции с послом РФ в США - Washington Post 09:39