На Бали из-за дождей сошли оползни: 12 человек погибли - фото

На индонезийском курортном острове Бали в результате схода трех оползней, вызванных проливными дождями, погибли 12 человек, есть раненые. Об этом со ссылкой на власти Индонезии сообщает Reuters.



Трагедия произошла в четверг вечером, 9 февраля 2017 года. Стихия разрушила дома в трех деревнях, расположенных на склонах вулкана Батур. Среди погибших - годовалый мальчик.



Как сообщают власти, все пострадавшие эвакуированы, раненые госпитализированы.



Отмечается, что в пятницу, 10 февраля, на Бали выпадет еще больше осадков, не утихнут дожди и на выходных. В связи с этим угроза новых оползней сохраняется.

Читайте также: В Пакистане произошло землетрясение силой 6,3 балла



21 января 2017 года сообщалось, что в Китае по меньшей мере два человека погибли в результате схождения оползня на отель.

Фото: EPA



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.