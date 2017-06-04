Теракт в Лондоне: появились первые фото
В Лондоне по последним данным погибли шесть человек, более 30 человек получили ранения. Об этом сообщает сайт полиции города.
По словам, помощник комиссара полиции Марка Роули вчера в 22:08 (по местному времени, - ред.) в полицию начали поступать сообщения о наезде на пешеходов на Лондонском мосту.
После этого, автомобиль продолжил движение в район Боро-маркет, где подозреваемые вышли из машины, начав нападать на прохожих с ножами.
Полицейские уничтожили троих нападавших в районе Боро-маркет в течение девяти минут после получения вызова.
Он добавил, что на подозреваемых были надеты предметы, похожие на пояса смертников, но оказалось, что это были муляжи.
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