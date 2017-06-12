Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео
12.06.2017, 15:38 (14 Фото)
Во время проведения антикоррупционной акции протеста, организованной сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального, силовики задержали 258 человек в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сообщает ОВД-инфо в Twitter.
"В Москве на данный момент задержали примерно 121 человек. В Санкт-Петербурге - 137", - отмечается в сообщении.
По данным российского издания Бумага, на Марсовом поле (Санкт-Петербурге, - ред.) уже до 150 задержанных.
На Марсовом поле сейчас остается около двух тысяч человек.
"В Москве на данный момент задержали примерно 121 человек. В Санкт-Петербурге - 137", - отмечается в сообщении.
По данным российского издания Бумага, на Марсовом поле (Санкт-Петербурге, - ред.) уже до 150 задержанных.
"Среди задержанных депутат Максим Резник, а также фотограф Давид Френкель",- отмечается в сообщении.
На Марсовом поле сейчас остается около двух тысяч человек.
12 июня сообщалось, что в Москве задержали Навального.
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