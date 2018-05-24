77-й "гумконвой" российских оккупантов едет в захваченный Донбасс

Фото: сайт боевиков

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Прошлый "гуманитарный конвой", как эти автоколонны называет Кремль, вторгся в украинский Донбасс всего две недели назад

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Россия сформировала автоколонну 77-го "путинского конвоя", который снабжает оккупационные администрации РФ во временно неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Об этом известно из сообщения МЧС России.

Сейчас фуры направляются к российско-украинской границе; вторжение на территорию Украины состоится сегодня, 24 мая.

После пересечения границы одна колонна отправится в Донецк, другая – в Луганск.

Оккупанты традиционно сообщают, что "на пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов", хотя эти КПП контролирует гибридная армия РФ, а не украинские власти, и ни о какой законности не может быть и речи.

Предыдущий, 76-й "конвой Путина" зашел в Донбасс 8 мая 2018 года.

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Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" в Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант, лекарства и другую помощь РФ. Представители украинской власти и спецслужб также заявляли, что под этими фурами оккупанты вывозят тела погибших в боях российских военных, а также уникальное производственное оборудование из захваченных районов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.