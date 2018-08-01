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01.08.2018, 14:47

Адвокат Януковича второй раз за день сорвал судебное заседание

Адвокат Януковича второй раз за день сорвал судебное заседание - Фото
Фото: LIGA.net

Суд вынужден был сегодня объявить перерыв до 17:00 в деле о госизмене беглого экс-президента

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Назначенный вчера, 31 июля, центром бесплатной правовой помощи защитник беглого экс-президента Виктора Януковича Виктор Овсянников вновь покинул заседание суда, громко хлопнув дверью.

После возобновления заседания, ранее сегодня прерванного из-за отказа адвокатов Януковича переходить к стадии дебатов, защитник Овсянников настаивал на том, что суд обязан предоставить ему время для ознакомления с материалами дела.

Судья Владислав Девятко пообещал, что защитнику будет предоставлено достаточно времени, "вместе с тем, разумный срок" для ознакомления с делом, но после того, как прокуроры выступят.

Овсянников отказывался сидеть, по его словам, "и кивать, как китайский болванчик", и потребовал отложить заседание.

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Судья возразил, что выступление прокуроров не обязывает защитника как-либо реагировать, потому что он лишь прослушает его, и передал слово прокурору Руслану Кравченко.

Кравченко начал зачитывать позицию прокуратуры в дебатах, тем временем Овсянников продолжал свою эмоциональную речь.

Собрав вещи, защитник вышел из зала, громко хлопнув дверью.

"Суд вынужден констатировать, что сторона защиты Януковича иногда забывает, что в Украине не все можно решить за деньги, а еще существуют понятия честь, достоинство, репутация, профессиональная этика... Суд в очередной раз вынужден объявить перерыв до 17:00 и в очередной раз обратиться в центр бесплатной вторичной помощи с требованием выполнить решение Оболонского райсуда", - объявил судья Девятко.

Другие защитники Януковича, кроме Овсянникова, после перерыва в суд не явились.

1 августа 2018 года адвокаты Януковича уже срывали судебное заседание. 

31 июля они также ушли из суда, сорвав дебаты. Из-за постоянных демаршей защиты беглеца Януковичу назначили бесплатного адвоката.

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Теги: дело о госизмене, виктор янукович, адвокаты, виктор овсянников
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