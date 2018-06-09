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09.06.2018, 20:18

Авиация ВСУ выступит на международном показе в Дании: фото

Авиация ВСУ выступит на международном показе в Дании: фото - Фото
Фото: mil.gov.ua

От украинских Воздушных сил в авиашоу примут участие два истребителя Су-27 и военно-транспортный самолет Ил-76

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Украина примет участие в международном авиационном показе Danish Air Show – 2018, который пройдет в Дании. Военная авиация страны на этом мероприятии будет представлена двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76, сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению, украинская делегация во главе с начальником штаба – первым замкомандующего Воздушными силами ВСУ Вячеславом Шамко уже прибыла на датскую авиабазу Ольборг.

Фото: mil.gov.ua

Отмечается, что украинские ВС продемонстрируют свои возможности как в наземном показе, так и в воздухе. Мастерство индивидуального пилотажа на Су-27 покажет постоянный участник международных авиашоу в Европе, летчик-инструктор Александр Оксанченко.

Ранее в июне 2018 года в сети появился видеоролик с полетами украинской военной авиации над пляжами в Запорожской и Одесской областях.

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Теги: авиация ВСУ, су-27, военная авиация, воздушные силы всу, ил-76
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