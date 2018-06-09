Авиация ВСУ выступит на международном показе в Дании: фото

Украина примет участие в международном авиационном показе Danish Air Show – 2018, который пройдет в Дании. Военная авиация страны на этом мероприятии будет представлена двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76, сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно сообщению, украинская делегация во главе с начальником штаба – первым замкомандующего Воздушными силами ВСУ Вячеславом Шамко уже прибыла на датскую авиабазу Ольборг.
Фото: mil.gov.ua
Отмечается, что украинские ВС продемонстрируют свои возможности как в наземном показе, так и в воздухе. Мастерство индивидуального пилотажа на Су-27 покажет постоянный участник международных авиашоу в Европе, летчик-инструктор Александр Оксанченко.
Ранее в июне 2018 года в сети появился видеоролик с полетами украинской военной авиации над пляжами в Запорожской и Одесской областях.