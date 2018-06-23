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23.06.2018, 23:26

Балух: Не хочу, чтобы Украина скатилась до "зеркального" ответа

Балух: Не хочу, чтобы Украина скатилась до "зеркального" ответа - Фото
Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)

Украинский политзаключенный написал письмо Порошенко

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Незаконно заключенный в оккупированном Россией Крыму Владимир Балух написал письмо президенту Украины Петру Порошенко. Фотокопию письма опубликовал в Facebook Ахтем Чийгоз.
В обращении Балух пишет, что практика террора в России остается одной из самых мощных политических традиций, независимо от цвета флага над Кремлем. При этом политзаключенный сказал, что его самое сильное желание состоит в том, чтобы Украина смогла не скатиться до "зеркального" ответа на действия агрессора. Балух убежден, что зла во благо не бывает, и хотел бы, чтобы Украина наследовала лучшие образцы козаческого рыцарства, христианской человечности и крестьянского упорства.

Балух рассказал, что 12 июня, когда в оккупированном Крыму отмечали день России, в СИЗО многие скандировали "Слава Украине!" и пели украинский гимн.

22 июня Балух из-за провокаций руководства СИЗО ужесточил режим голодовки- он полностью отказался от еды и теперь будет принимать только воду.

С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов. Он согласился принимать 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день.

Оккупанты незаконно удерживают крымчанина Балуха в тюрьме по сфабрикованному обвинению в хранении боеприпасов. Также на него завели дело за якобы избиение начальника изолятора временного содержания. Балух факт избиения отрицает, заявляя, что начальник ИВС сам напал на него.

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Теги: Владимир Балух, политзаключенные
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