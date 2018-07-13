Балуха держат в камере СИЗО с более чем 10 заключенными - Чийгоз

Владимир Балух (фото – Радио Свобода)

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Нахождение в общей камере плохо отражается на ослабленном здоровье политзаключенного из-за 115 дней голодовки, отметил замглавы Меджлиса

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Украинский политзаключенный в Крыму Владимир Балух незаконно удерживается в общей камере СИЗО Симферополя, где больше 10 заключенных. Это негативно отражается на состоянии его здоровья из-за ослабленности от голодовки, сообщил ресурсу Крым.Реалии замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Ему очень сложно - сбивается режим. Это существенно затрудняет его покой. Учитывая голодовку, которую он продолжает держать, ему предпочтительнее более спокойная обстановка. Состояние здоровья остается крайне сложным", - рассказал Чийгоз.

5 июля очередной суд оккупантов назвал его виновным в "избиении начальника ИВС", приговорив к 5 годам тюрьмы.

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8 декабря 2016 года Балух был задержан ФСБ РФ в Крыму: те утверждали, что нашли на чердаке его дома патроны и тротиловые шашки. Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе дома.

С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов: 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня из-за провокаций руководства СИЗО он ужесточил режим голодовки - полностью отказался от еды и только пьет воду.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.