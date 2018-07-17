Британия о катастрофе МН17: РФ должна ответить за свои действия

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МИД Британии заявили, что самолет сбил зенитно-ракетный комплекс Бук из 53-й бригады Вооруженных сил РФ

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Великобритания призвала РФ признать свою ответственность за катастрофу рейса Boeing 777, жертвами которой стали 298 человек. Об этом говорится в заявлении главы Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Ханта.

По его словам, самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом Бук из 53-й бригады противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

"Это еще один пример пренебрежения Российской Федерацией человеческой жизни и международной системы, основанной на правилах, и Россия должна ответить за свои действия", - подчеркнул Хант.

Он добавил, что Великобритания полностью поддерживает Австралию и Нидерланды в их призыве к РФ признать ответственность государства.

В заявлении подчеркивается, что Британия призывает РФ в полной мере сотрудничать со следствием и оказывать помощь в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН.

10 мая 2018 года сообщалось, что правительство Австралии выделит более $50 млн на расследование в Нидерландах причин катастрофы Боинга рейса МН17.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

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В феврале 2017 года эксперты Bellingcat выяснили, что транспортировку ЗРК Бук в Донбассе контролировал Дубинский - один из боевиков гибридной российской армии в Донбассе. В июне опубликовано новое фото Бука. В марте на суде ООН в Гааге российская сторона заявила, что "неизвестные", которые передавали боевикам в Донбасс пусковую установку ЗРК Бук намеревались использовать его для укрепления ПВО боевиков. О том, что пусковая установка прибыла из РФ, россияне умолчали.

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