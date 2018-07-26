Британия предоставила убежище экс-главе Укрспецэкспорта

Сергей Бондарчук

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Усилия украинских и британских прокуроров не увенчались успехом

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Суд Великобритании предоставил политическое убежище бывшему руководителю компании Укрспецэкспорт Сергею Бондарчуку, которого в Украине подозревают в хищении государственного имущества на $7,5 млн. Об этом сообщил в Facebook заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Досадно, что британский суд такой убежище предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров", - написал Енин.

По словам замгенпрокурора, таким образом суд удовлетворил соответствующую просьбу Бондарчука.

Главная военная прокуратура подозревает Бондарчука в в хищении более $7 млн бюджетных средств. В феврале 2016 года МВД объявило его в розыск, вслед за этим то же сделал Интерпол.

15 марта 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Бондарчука арестовали в Лондоне. Позже Бондарчук у себя в Facebook опубликовал фото, якобы опровергающие сообщение генпрокурора: на фотографии он во время посещения кафе пил "простую воду". В ответ Луценко написал в Facebook, что Бондарчук ранее был арестован, однако вышел под залог в 70 тыс фунтов стерлингов.