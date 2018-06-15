Черная бухгалтерия ПР: приостановлено следствие по 2 фигурантам

Генеральная прокуратура Украины заявила о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего народного депутата и экс-помощника депутата, подозреваемых в причастности к черной бухгалтерии Партии регионов. Об этом сообщает Радио Свобода.
По данным ГПУ, следствие приостановили в связи с розыском подозреваемых. Однако в ведомстве не назвали их имена.
Источники Украинской правды сообщили, что речь идет о Виталии и Евгении Калюжных.
В сентябре 2017 года указанным лицам объявили подозрение.
В ГПУ сообщали, что силовики собрали достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности экс-депутата и помощника депутата из Партии регионов к деятельности в составе "преступной организации под руководством бывшего президента Украины Виктора Януковича, осуществления ими функций учета и выдачи наличных в иностранной валюте, собственного незаконного обогащения, а также дачи взяток чиновникам".
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28 сентября 2017 года ГПУ сообщила о подозрении Калюжному и его экс-помощнику.
В ноябре 2016 года СМИ писали, что информацию о выплатах из кассы ПР в документы черной бухгалтерии вносил брат Виталия Калюжного Евгений.