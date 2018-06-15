Черная бухгалтерия ПР: приостановлено следствие по 2 фигурантам

Фото: LIGA.net

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Следствие приостановили в связи с розыском двух подозреваемых, отметили в Генпрокуратуре

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Генеральная прокуратура Украины заявила о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего народного депутата и экс-помощника депутата, подозреваемых в причастности к черной бухгалтерии Партии регионов. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным ГПУ, следствие приостановили в связи с розыском подозреваемых. Однако в ведомстве не назвали их имена.

Источники Украинской правды сообщили, что речь идет о Виталии и Евгении Калюжных.

В сентябре 2017 года указанным лицам объявили подозрение.

В ГПУ сообщали, что силовики собрали достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности экс-депутата и помощника депутата из Партии регионов к деятельности в составе "преступной организации под руководством бывшего президента Украины Виктора Януковича, осуществления ими функций учета и выдачи наличных в иностранной валюте, собственного незаконного обогащения, а также дачи взяток чиновникам".

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28 сентября 2017 года ГПУ сообщила о подозрении Калюжному и его экс-помощнику.

В ноябре 2016 года СМИ писали, что информацию о выплатах из кассы ПР в документы черной бухгалтерии вносил брат Виталия Калюжного Евгений.