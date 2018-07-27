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27.07.2018, 16:20

Члены Братства задержаны из-за опасений провокаций – полиция

Члены Братства задержаны из-за опасений провокаций – полиция - Фото
Фото: LIGA.net

Андрей Крищенко отказался объяснять, в чем заключался состав правонарушения, но пообещал разобраться

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Начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко утверждает, что полицейские задержали членов партии Братство из-за того, что опасались провокаций с их стороны. Об этом Крищенко сказал журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, были задержаны три человека, их доставили в райотдел.

"Три человека. Мы не устанавливали их организацию. Сотрудники полиции провели с ними профилактическую беседу", - сказал Крищенко.

На вопрос журналистов, по какой причине задержали активистов, полицейский ответил, что они шли среди колонны и задерживали ее движение. "Поэтому у полиции появились, я считаю, обоснованные подозрения, что могут совершаться провокации", - отметил он.

На уточняющий вопрос, как три человека могут задержать колонну из 20 тысяч людей, Крищенко ответил: "Ничего я вам объяснять не буду. Полиция приняла такое решение".

Крищенко отказался объяснять, в чем заключался состав правонарушения, но пообещал разобраться и дать дополнительную информацию.

Также на данный момент неизвестно, активисты Братства все еще находятся в райотделе или их уже отпустили. 

Крестный ход прихожан УПЦ МП окончен. Движение в центре Киева восстановлено.

При этом на видеозаписи задержания видно, что двое активистов Братства Виталий Черный и Алексей Сердюк просто стояли на обочине у Кабмина, когда одного из них стали задерживать около пяти полицейских. В пресс-службе полиции корреспонденту LIGA.net отказались объяснять действия правоохранителей.

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Теги: упц мп, задержание, андрей крищенко, провокация, крестный ход, братство
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