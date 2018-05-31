Дело Бабченко: адвокат подозреваемого сетует на "провокацию"

Фото: Евгений Солодко/Facebook

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Защищать "организатора" (по версии СБУ) возможного покушения на убийство российского журналиста взялись известные по работе с экс-регионалами юристы

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Мужчину, которого правоохранители считают организатором покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко, взялись защищать известные по работе с бывшими регионалами адвокаты. О том, что он работает юридическим защитником подозреваемого, сообщил в Facebook Евгений Солодко.

Первым делом юрист заявил, что, по его "первому впечатлению", спецоперация СБУ - "провокация, организованная весьма неэстетично".

"Попытка закошмарить подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться", – добавил Солодко.

Какой-либо конкретики о том, как именно, кто и когда якобы оказывал давление на подозреваемого, он не сообщил.

Солодко также работает над защитой бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, экс-главы фракции Партии регионов в Раде Александра Ефремова, а также руководителя организации Офицерский корпус Владимира Рубана.

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29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Вероятного организатора убийства задержали в Киеве.

"Обман" спецслужб раскритиковали ОБСЕ, Репортеры без границ, Комитет защиты журналистов и некоторые политики. О том, что, возможно, была спасена жизнь человека, большинство из них не упоминали.