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08.06.2018, 16:00

Дело Бабченко могут использовать для пропаганды - Столтенберг

Дело Бабченко могут использовать для пропаганды - Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (скриншот из видеозаписи)

Лучший способ не стать жертвой фейк-новостей - иметь в стране независимые СМИ, которые умеют проверять факты и источники, заявил генсек Альянса

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сожалеет, что спецоперация СБУ с инсценировкой убийства журналиста из РФ Аркадия Бабченко дала повод пропагандистам заявить, что "Украина производит фейки". Об этом генсек Альянса сообщил, отвечая на вопрос представителя пропагандистского ресурса ТАСС Дениса Дубровина о том, что Киев "распространил фейк об убийстве Бабченко".

"Во-первых, мы все с облегчением узнали, что Бабченко живой. Во-вторых, подчеркиваю - я сожалею по поводу того, что этот инцидент может подорвать доверие к свободной прессе и использоваться как "топливо" для пропаганды", - сказал он.

Генсек отметил, что "мы все зависим от свободной и независимой прессы", которая "является жизненно важным компонентом демократического общества".

Вопрос/ответ - с 13 минуты 16 секунды брифинга:

Читайте мнения: Как "воскрешение" Бабченко повлияло на доверие к Украине

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист "умер по пути в больницу". Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов и спасения тех, кого "заказали", силовики пошли на инсценировку. Вероятного организатора убийства задержали в Киеве.

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Теги: сбу, пропаганда, дезинформация, убийство, йенс столтенберг, спецоперация, аркадий бабченко
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