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10.06.2018, 07:34

Дело Бабченко: "заказчик" хотел госпереворота в Украине - адвокат

Дело Бабченко: "заказчик" хотел госпереворота в Украине - адвокат - Фото
Евгений Солодко (фото - Facebook)

Адвокат подозреваемого сообщил, что изначально речь не шла об убийстве Бабченко: заказчик хотел осуществить в Украине серию терактов и госпереворот

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Некий Вячеслав Пивоварник, которого подозреваемый в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко бизнесмен Борис Герман назвал заказчиков преступления, изначально планировал провести в Украине серию терактов и государственный переворот. Конкретно об убийстве Бабченко сначала речь не шла. Такую версию изложил адвокат Германа Евгений Солодко, передает Hromadske радио.

"...Смена власти в Украине, предложил поискать украинских чиновников для того, чтобы они полностью вместе с семьями переехали в Москву, чтобы потом дискредитировать действующую власть в мировых средствах массовой информации", - рассказал он.

Кроме того, по словам адвоката, "заказчик" хотел найти бандформирования террористических актов, в том числе на румынской границе, предложил найти среди бывших ветеранов АТО людей, которые были бы готовы совершать теракты, раз в месяц выстрелом из гранатомета подрывать полицейскую машину. 

Солодко рассказал, что Пивоварник когда-то управлял Фондом ветеранов СБУ, потом был вынужден уехать в Москву, "когда его кинули при конвертации денег через этот Фонд на $800 тыс". По версии адвоката, когда он обратился к Герману, тот, в свою очередь, связался со своим давним знакомым Дмитрием, "сотрудником спецслужбы".

1 июня суд отправил Германа под арест на два месяца без права залога. Как сообщил адвокат, апелляция этого решения будет рассмотрена 11 июня. 

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Теги: теракты, дело бабченко, Пивоварник, Герман, госпереворот
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